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Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,25 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,52 ile "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,47 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,25 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,52 ile "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,47 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1492884,25
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,4950193,52
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu6,7775473,47
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,2009053,45
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0482833,41
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1407523,31
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,1897003,24
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0669423,24
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,2922423,16
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,6258773,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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