Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,25 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,52 ile "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,47 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: