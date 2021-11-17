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En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,88 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,83 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,88 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,83 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu229,4426762,90
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1312992,88
Fiba Portföy Altın Fonu0,0502892,83
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0622312,55
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1258182,43
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu6,2694422,41
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0452572,36
QNB Finans Portföy Gümüş BYF53,3206552,32
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0809502,29
HSBC Portföy Altın Fonu5,0269902,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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