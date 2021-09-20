En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 1,92 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,81 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: