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En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 1,92 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,81 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 1,92 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,81 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,1074681,96
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1037201,92
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,1010961,81
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9523981,81
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1580221,71
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,9468131,58
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,2138411,48
Kare Portföy Değişken ( Döviz ) Fon0,0993821,47
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7013791,44
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,9827271,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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