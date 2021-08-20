Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,09 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1389511,26
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu175,5612791,09
QNB Finans Portföy Altın BYF42,9787610,79
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9575880,79
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0476230,77
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,8762960,75
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF814,2656400,69
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,0381310,62
Aura Portföy Değ. Fon0,8254670,59
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0958050,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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