Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,27 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 1,53 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,27 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 1,53 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1033512,71
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9389592,27
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,8760921,53
QNB Finans Portföy Gümüş BYF44,3275671,50
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1035931,18
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF14,9374070,99
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0619000,88
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0967890,86
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0717900,84
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu176,7162700,83
???????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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