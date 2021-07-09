Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,097303
|0,35
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,076223
|0,30
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030405
|0,26
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,630245
|0,24
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|11,014787
|0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017284
|1,81
|Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,080563
|0,06
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,016001
|0,05
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,699093
|0,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,127294
|0,23
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,544677
|0,19
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,028159
|0,12
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,082056
|0,10
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,023278
|0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,276888
|0,39
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,030296
|0,31
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,026306
|0,30
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,921539
|0,30
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,066651
|0,29
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,118084
|0,32
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,047646
|0,32
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,138831
|0,31
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,111560
|0,31
|İş Portföy Altın Fonu
|0,054232
|0,31
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,055353
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,978364
|0,05
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,166909
|0,05
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,023300
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,150877
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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