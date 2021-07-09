Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,097303 0,35 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,076223 0,30 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030405 0,26 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,630245 0,24 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 11,014787 0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017284 1,81 Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,080563 0,06 ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,016001 0,05 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,699093 0,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,127294 0,23 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,544677 0,19 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,028159 0,12 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,082056 0,10 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,023278 0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,276888 0,39 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,030296 0,31 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,026306 0,30 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,921539 0,30 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066651 0,29 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,118084 0,32 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,047646 0,32 Garanti Portföy Altın Fonu 0,138831 0,31 Ak Portföy Altın Fonu 0,111560 0,31 İş Portföy Altın Fonu 0,054232 0,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,055353 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,978364 0,05 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,166909 0,05 İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,023300 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,150877 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi Altının gram fiyatı 507 lira seviyesinden işlem görüyor