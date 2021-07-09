Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0973030,35
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0762230,30
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0304050,26
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,6302450,24
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu11,0147870,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0172841,81
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0805630,06
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0160010,05
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,6990930,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1272940,23
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,5446770,19
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,0281590,12
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0820560,10
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0232780,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2768880,39
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0302960,31
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0263060,30
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,9215390,30
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0666510,29
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,1180840,32
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0476460,32
Garanti Portföy Altın Fonu0,1388310,31
Ak Portföy Altın Fonu0,1115600,31
İş Portföy Altın Fonu0,0542320,31
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0553530,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9783640,05
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1669090,05
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0233000,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1508770,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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