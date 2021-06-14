Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon", yüzde 0,96 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon", yüzde 0,96 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,0220110,97
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9823040,96
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,2059150,89
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5482840,81
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9035370,80
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0489540,79
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2272700,71
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,1971400,69
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF20,3764730,69
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon99,1298240,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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