Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon", yüzde 0,96 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon", yüzde 0,96 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,022011
|0,97
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,982304
|0,96
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,205915
|0,89
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,548284
|0,81
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,903537
|0,80
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,048954
|0,79
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227270
|0,71
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,197140
|0,69
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|20,376473
|0,69
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|99,129824
|0,63
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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