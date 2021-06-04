En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,71 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 0,64 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,71 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 0,64 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|830,449659
|1,10
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|20,501398
|0,71
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,056500
|0,64
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058431
|0,59
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,140026
|0,59
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|100,099682
|0,52
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,050280
|0,48
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,869811
|0,44
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,330228
|0,42
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016496
|0,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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