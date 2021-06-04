En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,71 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 0,64 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,71 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 0,64 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF830,4496591,10
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,5013980,71
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0565000,64
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0584310,59
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,1400260,59
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)100,0996820,52
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0502800,48
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,8698110,44
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,3302280,42
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0164960,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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