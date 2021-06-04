En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,71 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 0,64 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" oldu.