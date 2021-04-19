Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0419450,97
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon9,2193520,56
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0947930,56
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0693890,53
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,9217720,49
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0457561,93
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0304820,78
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0912030,58
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0961620,52
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0786990,51
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1041471,69
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF20,5686790,99
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,4507890,96
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0513960,96
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,3832730,90
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8983501,19
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,1273240,85
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0630680,64
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1154320,55
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,6499740,46
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5125611,19
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1559561,18
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8405131,16
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0603621,13
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9386401,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1256481,19
Fiba Portföy Altın Fonu0,0376931,19
TEB Portföy Altın Fonu0,1069431,18
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0640001,18
İş Portföy Altın Fonu0,0492781,18
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1045350,15
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0127600,15
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0101210,15
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0105190,15
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0121680,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Hande Erçel Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Ryan Babel Cenk Tosun Bülent Uygun Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:07:48. #1.16#

title