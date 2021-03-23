En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,80 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 10,73 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 10,60 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.