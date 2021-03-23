En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

23.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:09
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,80 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 10,73 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 10,60 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,80 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 10,73 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 10,60 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu147,31949710,80
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,00760310,73
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,09130210,60
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,10294010,56
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,04777010,02
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0405679,94
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0293109,83
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,1141649,59
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF758,1063129,57
QNB Finans Portföy Altın BYF39,0130779,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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