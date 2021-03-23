En fazla kazandıran yatırım fonları
23.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:09
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,80 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 10,73 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 10,60 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,80 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 10,73 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 10,60 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|147,319497
|10,80
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,007603
|10,73
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,091302
|10,60
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,102940
|10,56
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,047770
|10,02
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,040567
|9,94
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029310
|9,83
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,114164
|9,59
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|758,106312
|9,57
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,013077
|9,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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