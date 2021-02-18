En fazla kazandıran yatırım fonları
18.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:45
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,01 ile "Albaraka Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 1,79 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,01 ile "Albaraka Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 1,79 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011681
|2,29
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,252811
|2,01
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,276534
|1,79
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,026960
|1,53
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,016576
|1,27
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,104977
|1,27
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,056773
|1,20
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,077460
|1,19
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,756805
|1,17
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041777
|1,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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