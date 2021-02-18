En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

18.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:45
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,01 ile "Albaraka Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 1,79 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,01 ile "Albaraka Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 1,79 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0116812,29
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,2528112,01
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,2765341,79
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0269601,53
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,0165761,27
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1049771,27
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0567731,20
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0774601,19
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7568051,17
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0417771,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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