En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

14.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:45
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,59 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 2,52 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 2,19 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,59 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 2,52 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 2,19 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,5367622,59
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0275902,52
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,1007012,19
Tacirler Portföy Değ. Fon3,7347002,19
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0846722,13
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0261781,98
Ak Portföy Altın Fonu0,1051391,84
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1989881,82
TEB Portföy Altın Fonu0,1105631,82
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,1616121,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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