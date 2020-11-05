En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,25 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.", yüzde 3,88 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,18 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,25 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.", yüzde 3,88 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,18 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038249 4,25 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 138,850755 3,88 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,261415 3,18 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,910357 3,15 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,084611 3,11 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,295175 2,75 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,350159 2,72 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022857 2,65 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009628 2,60 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,933302 2,50 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu Manisa en fazla araç sayısına sahip 9. şehir Doğu'da en fazla ihracat Malatya'dan gerçekleştiriliyor