Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
23.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:41
Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,070364 1,16
İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,070364
|1,16
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,084807
|0,50
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,806967
|0,49
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,057281
|0,48
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,621979
|0,46
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032949
|2,18
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,407728
|1,32
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040746
|0,83
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,080078
|0,81
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,957569
|0,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,184829
|2,39
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|119,052313
|2,11
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,092971
|1,54
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,982613
|1,52
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,104491
|1,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,595907
|1,84
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,102035
|0,74
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,210228
|0,70
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,033635
|0,66
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,744735
|0,59
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,985386
|0,95
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,155925
|0,59
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028273
|0,59
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,932228
|0,50
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,029903
|0,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,729954
|0,31
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,387838
|0,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022625
|0,03
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,008315
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,141788
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059500
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,676565
|0,03
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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