En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,47 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,36 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF" ve yüzde 1,89 ile "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,47 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,36 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF" ve yüzde 1,89 ile "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,273792
|-2,47
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,261807
|-2,36
|Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)
|1,421478
|-1,89
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|26,730093
|-1,65
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,110537
|-1,62
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|21,547099
|-1,60
|Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,162798
|-1,41
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|1,305491
|-1,33
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|148,705520
|-1,29
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063126
|-1,27
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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