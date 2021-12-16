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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,47 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,36 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF" ve yüzde 1,89 ile "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,47 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,36 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF" ve yüzde 1,89 ile "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)1,273792-2,47
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,261807-2,36
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)1,421478-1,89
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)26,730093-1,65
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,110537-1,62
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF21,547099-1,60
Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,162798-1,41
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu1,305491-1,33
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)148,705520-1,29
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,063126-1,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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