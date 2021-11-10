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Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy ESG Sürd.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,417279-0,39
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,146856-0,37
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,084977-0,32
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu1,151974-0,32
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,195337-0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,086341-1,29
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,131559-1,12
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,123416-1,05
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052772-0,84
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,930203-0,79
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,217004-1,20
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,115568-1,05
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,164329-0,88
Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon1,153710-0,73
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,110457-0,62
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,972569-0,30
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,661110-0,23
Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu1,042169-0,10
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,960636-0,07
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,346933-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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