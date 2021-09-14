En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,18 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon", yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,73 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: