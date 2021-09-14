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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,18 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon", yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,73 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,18 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon", yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,73 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,083292-1,18
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,116659-0,79
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,918811-0,73
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,687668-0,68
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,027841-0,62
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,849679-0,62
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,977392-0,53
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,802387-0,51
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,061619-0,50
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042688-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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