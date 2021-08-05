Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567059-0,35Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235249-0,28Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567059-0,35
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235249-0,28
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,843645-0,26
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,548259-0,10
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu188,355377-0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016065-1,93
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF17,985083-0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,902984-0,35
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,032351-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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