Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567059-0,35Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235249-0,28Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,567059
|-0,35
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235249
|-0,28
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,843645
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,548259
|-0,10
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|188,355377
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016065
|-1,93
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|17,985083
|-0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,902984
|-0,35
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,032351
|-0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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