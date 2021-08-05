Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567059-0,35Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235249-0,28Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567059 -0,35 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235249 -0,28 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,843645 -0,26 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,548259 -0,10 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 188,355377 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016065 -1,93 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 17,985083 -0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,902984 -0,35 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,032351 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu