Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,14 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,81 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,14 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,81 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,74 ile "Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: