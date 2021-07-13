Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,14 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,81 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,14 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,81 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,74 ile "Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,849400-3,14
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,128548-2,81
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF14,655165-2,74
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,937707-2,68
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF14,388096-2,65
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,986177-2,23
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu0,909468-2,16
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF17,412597-2,16
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF18,649772-2,07
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,949045-1,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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