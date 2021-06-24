En fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,70 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,51 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,70 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,51 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,058381-1,74
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,072280-1,70
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,102627-1,51
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,023209-1,29
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu171,735436-1,18
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,704656-1,16
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,374008-1,15
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,070311-1,15
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,910899-1,14
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,095795-1,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi
Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Selçuk Tekay Şeyma Subaşı
Spor Mert Müldür Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:55:35. #1.14#

title