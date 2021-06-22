Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,549125-0,08Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,820794-0,05Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549125 -0,08 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,820794 -0,05 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227982 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,945368 -0,97 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,226834 -0,58 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 72,019119 -0,54 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,420828 -0,50 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,869257 -0,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,039082 -0,86 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,136946 -0,61 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,023233 -0,39 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 9,126965 -0,33 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,552209 -0,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara