Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,549125-0,08Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,820794-0,05Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,549125-0,08
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,820794-0,05
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,227982-0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,945368-0,97
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)97,226834-0,58
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)72,019119-0,54
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,420828-0,50
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,869257-0,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,039082-0,86
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,136946-0,61
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,023233-0,39
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,126965-0,33
Tacirler Portföy Değ. Fon4,552209-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Boris Johnson Muharrem İnce Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Merve Dizdar Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.06.2021 15:57:16. #1.13#

title