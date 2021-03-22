En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

22.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:01
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,36 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,18 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 3,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,36 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,18 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 3,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,026686-4,36
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,339313-4,18
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,115652-3,74
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,619246-3,37
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,056817-3,29
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,055598-3,14
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,933107-2,99
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,083330-2,83
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,032392-2,77
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,040377-2,75
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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