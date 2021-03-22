En fazla kaybettiren yatırım fonları
22.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:01
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,36 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,18 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 3,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,36 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,18 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 3,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026686
|-4,36
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,339313
|-4,18
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,115652
|-3,74
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,619246
|-3,37
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,056817
|-3,29
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,055598
|-3,14
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,933107
|-2,99
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,083330
|-2,83
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,032392
|-2,77
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040377
|-2,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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