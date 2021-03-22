En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,36 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,18 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 3,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.