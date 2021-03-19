Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,00 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,97 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.