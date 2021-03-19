Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

19.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:04
Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,00 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,97 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,00 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,97 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,012421-7,55
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,094397-4,00
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu135,337803-3,97
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,850835-3,80
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037647-3,17
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,084358-2,98
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF40,569531-2,70
QNB Finans Portföy Altın BYF35,969680-2,62
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF701,668085-2,50
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,111716-2,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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