Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları
11.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:23
Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,65 ile "ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,27 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,85 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,65 ile "ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,27 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,85 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|12,914944
|-2,65
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,106020
|-2,27
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,974195
|-1,85
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,012612
|-1,65
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,002474
|-1,21
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,971157
|-1,02
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,825653
|-0,81
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,134496
|-0,80
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,153822
|-0,50
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,038770
|-0,49
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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