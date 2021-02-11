Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,65 ile "ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,27 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,85 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.