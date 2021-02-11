Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları

11.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:23
Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,65 ile "ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,27 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,85 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,65 ile "ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,27 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,85 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)12,914944-2,65
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,106020-2,27
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,974195-1,85
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,012612-1,65
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,002474-1,21
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,971157-1,02
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,825653-0,81
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,134496-0,80
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,153822-0,50
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,038770-0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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