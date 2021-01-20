Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5902950,20Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2086780,15Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç.