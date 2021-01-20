Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
20.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:52
Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5902950,20Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2086780,15Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,590295
|0,20
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,208678
|0,15
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,167096
|0,07
|Tacirler Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045138
|0,06
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,259161
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038281
|1,03
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010938
|0,64
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,414231
|0,53
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,266287
|0,41
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,445628
|0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,744354
|1,86
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,146682
|1,79
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|20,156407
|1,66
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|3,168274
|1,53
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,122250
|1,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,769138
|1,11
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,466837
|0,85
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,127820
|0,83
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,312854
|0,76
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042674
|0,76
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,451392
|1,84
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,160924
|1,29
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,339561
|0,71
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,771193
|0,67
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,122454
|0,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,058277
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023810
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062255
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,194262
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,065720
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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