Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.