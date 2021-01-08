Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
08.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:43
Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,082434
|-0,90
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,057953
|-0,74
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,608338
|-0,70
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,749567
|-0,70
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,043970
|-0,69
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043943
|-1,11
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,015504
|-0,74
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,641314
|-0,48
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041878
|-0,47
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,080606
|-0,39
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,056991
|-0,99
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,642846
|-0,27
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,113051
|-0,18
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112050
|-0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,041886
|-1,06
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,325177
|-0,76
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,107202
|-0,64
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034848
|-0,63
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,113728
|-0,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,806140
|-3,16
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,128422
|-2,89
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,922384
|-2,61
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,059102
|-2,46
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,730299
|-2,40
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,099184
|-2,92
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,123233
|-2,90
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,104870
|-2,89
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036948
|-2,89
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,062700
|-2,88
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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