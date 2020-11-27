Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
27.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:53
Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|755,459690
|-1,16
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078274
|-0,76
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,788388
|-0,66
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,882934
|-0,64
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,061585
|-0,58
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010235
|-0,72
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085947
|-0,63
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043924
|-0,61
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,983557
|-0,57
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037110
|-0,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|134,483192
|-0,58
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,107024
|-0,56
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,052861
|-0,56
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,116469
|-0,55
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,042314
|-0,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,418735
|-0,61
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,112327
|-0,53
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034258
|-0,48
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009624
|-0,32
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112712
|-0,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060768
|-0,61
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,340221
|-0,59
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029528
|-0,56
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,070358
|-0,55
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,861838
|-0,54
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,355792
|-1,46
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,717106
|-1,39
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,527714
|-1,30
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,975877
|-0,73
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,831011
|-0,72
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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