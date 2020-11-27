Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

27.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:53
Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF755,459690-1,16
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,078274-0,76
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,788388-0,66
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,882934-0,64
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,061585-0,58
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010235-0,72
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,085947-0,63
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043924-0,61
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,983557-0,57
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037110-0,51
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu134,483192-0,58
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,107024-0,56
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,052861-0,56
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,116469-0,55
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,042314-0,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,418735-0,61
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,112327-0,53
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,034258-0,48
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,009624-0,32
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,112712-0,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,060768-0,61
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,340221-0,59
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029528-0,56
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,070358-0,55
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,861838-0,54
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF38,355792-1,46
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,717106-1,39
QNB Finans Portföy Altın BYF40,527714-1,30
Gedik Portföy Altın Fon0,975877-0,73
HSBC Portföy Altın Fonu3,831011-0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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