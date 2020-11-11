Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
11.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:47
Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 780,259412 -0,17
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|780,259412
|-0,17
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,860393
|-0,03
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|119,110551
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,827288
|-3,49
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037025
|-1,56
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,758677
|-0,36
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,194218
|-0,24
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046331
|-0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,113971
|-1,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|134,342047
|-1,54
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,119050
|-1,25
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,081464
|-1,17
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,041438
|-0,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,036371
|-1,23
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,081288
|-1,13
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022341
|-0,76
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,022099
|-0,38
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,025429
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,263222
|-3,85
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,024723
|-3,01
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,036394
|-2,98
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,905416
|-2,75
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,065825
|-2,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041246
|-3,00
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053988
|-2,97
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,117156
|-2,96
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,137619
|-2,96
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,060228
|-2,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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