Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068947 -0,30
İstanbul Portföy Yab.

Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
14.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:15

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068947 -0,30
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044082 -0,26
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,025379 -0,23
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,028524 -0,19
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083228 -0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,392227 -0,96
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,031741 -0,86
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022473 -0,82
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042909 -0,78
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,968113 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104157 -1,84
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046026 -0,99
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042098 -0,67
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 114,830758 -0,55
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,874843 -0,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,723976 -1,35
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,411102 -0,40
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,034742 -0,30
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,101049 -0,15
Garanti Portföy İki. Değ. Fon 2,116243 -0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,197175 -0,29
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,897401 -0,29
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,795351 -0,27
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,986301 -0,27
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027653 -0,27
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,110013 -0,30
Deniz Port. Altın Fonu 0,056370 -0,30
Garanti Portföy Altın Fonu 0,128788 -0,30
Ak Portföy Altın Fonu 0,103905 -0,30
İş Portföy Altın Fonu 0,050638 -0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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