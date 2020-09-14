Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068947 -0,30
İstanbul Portföy Yab.
14.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:15
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,068947
|-0,30
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044082
|-0,26
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,025379
|-0,23
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,028524
|-0,19
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083228
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,392227
|-0,96
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,031741
|-0,86
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022473
|-0,82
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042909
|-0,78
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,968113
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,104157
|-1,84
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,046026
|-0,99
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042098
|-0,67
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|114,830758
|-0,55
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,874843
|-0,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,723976
|-1,35
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,411102
|-0,40
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,034742
|-0,30
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,101049
|-0,15
|Garanti Portföy İki. Değ. Fon
|2,116243
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,197175
|-0,29
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,897401
|-0,29
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,795351
|-0,27
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,986301
|-0,27
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027653
|-0,27
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,110013
|-0,30
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056370
|-0,30
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,128788
|-0,30
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,103905
|-0,30
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050638
|-0,30
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Kaynak: AA
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