Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035986 -0,31 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,069041 -0,21 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,814484 -0,16 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,574311 -0,14 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,044514 -0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008348 -5,92 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,031700 -3,42 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022557 -1,96 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,387896 -1,34 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,523653 -1,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 114,740929 -3,88 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,070861 -3,85 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091164 -2,66 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,101074 -1,67 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104411 -1,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,711051 -2,34 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050279 -0,64 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020991 -0,54 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,304422 -0,47 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,027906 -0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,154769 -0,23 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,017571 -0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,347287 -1,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA