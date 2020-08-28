Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab.
28.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:37
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,081792
|-0,34
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|705,543501
|-0,24
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,054820
|-0,22
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,276059
|-0,19
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,443362
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009361
|-1,56
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,033328
|-0,82
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039804
|-0,67
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,078086
|-0,55
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023100
|-0,41
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034667
|-1,21
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,074346
|-1,21
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,052770
|-0,96
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,102236
|-0,93
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|120,004714
|-0,84
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030755
|-0,58
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,298409
|-0,29
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023816
|-0,13
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111867
|-0,12
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033401
|-0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,026950
|-0,33
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,821653
|-0,30
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,023306
|-0,27
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,029122
|-0,20
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,246877
|-0,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,441506
|-1,13
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,277665
|-1,10
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Kaynak: AA