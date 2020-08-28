Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,081792 -0,34 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 705,543501 -0,24 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,054820 -0,22 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,276059 -0,19 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,443362 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009361 -1,56 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033328 -0,82 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039804 -0,67 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,078086 -0,55 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023100 -0,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034667 -1,21 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074346 -1,21 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052770 -0,96 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102236 -0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 120,004714 -0,84 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030755 -0,58 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,298409 -0,29 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023816 -0,13 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111867 -0,12 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033401 -0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,026950 -0,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,821653 -0,30 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,023306 -0,27 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029122 -0,20 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,246877 -0,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,441506 -1,13 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,277665 -1,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA