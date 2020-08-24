Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro.
24.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:33
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,053836
|-0,88
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,080823
|-0,86
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,122805
|-0,86
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,042503
|-0,84
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,927017
|-0,81
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009086
|-2,42
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022500
|-1,73
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039117
|-1,04
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,076679
|-0,92
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,318427
|-0,80
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,525487
|-2,72
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021211
|-2,37
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,168214
|-2,25
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|14,198434
|-2,00
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,917977
|-1,96
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,743112
|-1,87
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050749
|-1,67
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,316881
|-1,54
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,307694
|-1,36
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,283145
|-0,73
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,654164
|-1,29
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,834193
|-1,29
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,155986
|-1,24
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,136509
|-1,16
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,746003
|-1,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,950704
|-1,45
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,054431
|-1,31
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,106281
|-1,31
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,124330
|-1,31
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,100367
|-1,30
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Kaynak: AA