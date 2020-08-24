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Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy PY Euro.

Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
24.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:33

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,053836 -0,88
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,080823 -0,86
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,122805 -0,86
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,042503 -0,84
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,927017 -0,81
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009086 -2,42
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022500 -1,73
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039117 -1,04
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,076679 -0,92
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,318427 -0,80
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,525487 -2,72
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021211 -2,37
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,168214 -2,25
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 14,198434 -2,00
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,917977 -1,96
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,743112 -1,87
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050749 -1,67
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,316881 -1,54
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,307694 -1,36
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,283145 -0,73
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,654164 -1,29
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,834193 -1,29
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,155986 -1,24
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,136509 -1,16
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,746003 -1,12
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,950704 -1,45
Deniz Port. Altın Fonu 0,054431 -1,31
TEB Portföy Altın Fonu 0,106281 -1,31
Garanti Portföy Altın Fonu 0,124330 -1,31
Ak Portföy Altın Fonu 0,100367 -1,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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