Son dakika haberi: Katar Savunma Bakanı Atiyye ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva askeri ilişkileri güçlendirmeyi görüştü
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Son dakika haberi: Katar Savunma Bakanı Atiyye ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva askeri ilişkileri güçlendirmeyi görüştü

Son dakika haberi: Katar Savunma Bakanı Atiyye ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva askeri ilişkileri güçlendirmeyi görüştü
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva askeri ilişkileri güçlendirme konusunu ele aldı.

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva askeri ilişkileri güçlendirme konusunu ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, ülkeyi ziyaret eden Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ve bu ilişkileri güçlendirme yolları ele alındı.

Katar ve Pakistan silahlı kuvvetlerinden üst düzey subaylar da toplantıda hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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Son dakika haberi: Katar Savunma Bakanı Atiyye ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva askeri ilişkileri güçlendirmeyi görüştü - Haberler
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