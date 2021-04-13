Son dakika haberi! Katar, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım yapacak
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Son dakika haberi! Katar, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım yapacak

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Katar, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım yapacak

Bir son dakika haberine göre Petrol zengini Katar, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Petrol zengini Katar, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın egemen varlık fonu için ortaklık konusunda Katar ile görüşmeler yapıldığını belirtti.

Katar'ın Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını kaydeden Onyeama, "Katar, itibarlı ve stratejik bir ülke. Nijerya'yı ekonomik olarak ve diğer alanlarda ilerletmek için Katar ile iş birliği yapıyor." dedi.

Onyeama, Katar'ın Nijerya'ya yapacağı yatırımın ülkenin ekonomisinin gelişmesinde olumlu etki sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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