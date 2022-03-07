Son dakika haberi | Katar Emiri ile Suudi Bakan Yardımcısı askeri iş birliğini görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Katar Emiri ile Suudi Bakan Yardımcısı askeri iş birliğini görüştü

AA, Halime Afra Aksoy - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Katar Emiri ile Suudi Bakan Yardımcısı askeri iş birliğini görüştü

Son dakika haberleri: Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini ele aldı.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Emir Al Sani'nin Suudi Bakan Yardımcısı Bin Selman'ı başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul ettiği aktarıldı.

Görüşmede, "iki kardeş ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve bunların geliştirilmesine ilişkin beklentilerin" değerlendirildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan resmi ajansa SPA da görüşmede, "kardeşlik bağlarının gözden geçirilmesinin yanı sıra iki ülke arasında savunma alanındaki koordinasyon ve iş birliği" meselelerine değinildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Bin Selman'ın bugün başlayan Doha ziyaretinin süresine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

AA / Halime Afra Aksoy - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Katar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title