Son dakika haberi: Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'i durdurmak için ortak bir Arap duruşu çağrısında bulundu
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Son dakika haberi: Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'i durdurmak için ortak bir Arap duruşu çağrısında bulundu

Son dakika haberi: Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'i durdurmak için ortak bir Arap duruşu çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçların durdurulması için ortak bir Arap duruşu sergilenmesi çağrısı yaptı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçların durdurulması için ortak bir Arap duruşu sergilenmesi çağrısı yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Al Sani, "İsrail işgalinin mukaddesata karşı alçakça ihlallerinin ve Filistinlilerin haklarına yapılan tecavüzlerin durdurulması için birleşik bir Arap tavrının netleşmesine büyük bir ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şehit sayısının 30'a, yaralı sayısının 203'e çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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