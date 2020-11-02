Son dakika haberi: Katar'daki Kültür Köyü'nün duvarlarına Hazreti Muhammed'in ismi yansıtıldı
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Son dakika haberi: Katar'daki Kültür Köyü'nün duvarlarına Hazreti Muhammed'in ismi yansıtıldı

02.11.2020 23:51 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:54
Son dakika haberi: Katar'daki Kültür Köyü'nün duvarlarına Hazreti Muhammed'in ismi yansıtıldı

Son dakika gündem haberi: Katar'ın başkenti Doha'daki "Katara Kültür Köyü", Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasının ardından İslam Peygamberi'nin ismiyle ışıklandırıldı.

Katar'ın başkenti Doha'daki "Katara Kültür Köyü", Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasının ardından İslam Peygamberi'nin ismiyle ışıklandırıldı.

Doha'da yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda kurulu, devlete ait Katara Kültür Köyü'nün duvar ve bahçesi ışıklandırma sistemi kullanılarak Hazreti Peygamber'in ismiyle süslendi.

Kültür Köyü'nde ayrıca hoparlör aracılığıyla Hazreti Muhammed'i metheden ilahi yayını gerçekleştirildi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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