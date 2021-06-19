Son dakika haberi... Katar, BAE ve Hamas'tan İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye kutlama

Son dakika haberleri... Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hamas, İran'da seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan İbrahim Reisi'yi kutladı.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hamas, İran'da seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan İbrahim Reisi'yi kutladı.

Katar resmi haber ajansında yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al Sani'nin İran'ın yeni Cumhurbaşkanına bir kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.

Katar Emiri Al Sani mesajında yeni dönemde ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi temennisini paylaştı.

BAE resmi haber ajansında yer alan haberde ise, BAE lideri Halife bin Zayed Al Nahyan'ın Reisi'ye kutlama mesajı gönderdiği kaydedildi.

Öte yandan, Hamas'tan yapılan açıklamada, "İran halkı tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'yi kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Reisi'ye çalışmalarında başarılar dilenirken, İran'ın Filistin'e ve haklı davasına dayanışmasını sürdürmesi ve güçlendirmesinin beklendiği aktarıldı.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Başkanı Cemal Örf, oyların yüzde 62'sini alan Reisi'nin birinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1'i geçerek 8. Cumhurbaşkanı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu