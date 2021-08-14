Son dakika haberi: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin ilk anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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Son dakika haberi: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin ilk anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin ilk anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ilk anları vatandaşların kameralarına yansıdı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ilk anları vatandaşların kameralarına yansıdı.

Bozkurt ilçesinde vatandaşların telefonla kaydettiği görüntülerde, selin nasıl bir yıkıma sebep olduğunu görülüyor.

Görüntülerde, araçları da sürükleyen sel sularının hızlı bir şekilde yükseldiği, vatandaşların güvenlikleri için yüksek yerlere çıktığı gözleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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