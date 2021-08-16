Son dakika haberi: Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (8)
Edinilen son dakika gelişmesine göre KASTAMONU'DA CAN KAYBI 56 OLDUKastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.
KASTAMONU'DA CAN KAYBI 56 OLDU
Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci