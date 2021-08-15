Son dakika haberi: Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (6)
Son dakika haber... KASTAMONU'DA CAN KAYBI 54 OLDUKastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.
KASTAMONU'DA CAN KAYBI 54 OLDU
Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 64 vatandaşımız (54 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci