Kastamonu'daki sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti (10)
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Kastamonu'daki sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti (10)

Kastamonu'daki sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti (10)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'daki sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti (10)CAN KAYBI 15'E YÜKSELDİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini bildirdi.

Kastamonu'daki sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti (10)

CAN KAYBI 15'E YÜKSELDİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini bildirdi. AFAD'ın yazılı açıklamasında, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 15 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi. Ayrıca sel nedeniyle Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, Bartın'da ise kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir.
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir.
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.
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