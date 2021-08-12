Kastamonu'daki sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti (10)

Kastamonu'daki sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti (10)CAN KAYBI 15'E YÜKSELDİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini bildirdi.

Kastamonu'daki sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti (10)

CAN KAYBI 15'E YÜKSELDİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini bildirdi. AFAD'ın yazılı açıklamasında, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 15 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi. Ayrıca sel nedeniyle Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, Bartın'da ise kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı