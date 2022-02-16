Son dakika haberi! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

AA, Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 4,80 gram sentetik uyuşturucu, 0,83 gram esrar, 20 kapanan şeffaf poşet ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title