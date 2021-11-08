Son dakika haberi | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 27,36 gram bonzai, 4,80 gram metamfetamin, 1,24 gram esrar, 19 adet reçeteye tabi hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 820 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 27,36 gram bonzai, 4,80 gram metamfetamin, 1,24 gram esrar, 19 adet reçeteye tabi hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 820 TL para ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 10 şüpheli şahıs yakalandı, şüpheli şahıslardan ikisi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

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