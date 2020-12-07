KASTAMONU - Türk Kızılaydan karantinada bulunanlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım
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KASTAMONU - Türk Kızılaydan karantinada bulunanlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım

07.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:43

Türk Kızılay Kastamonu Şubesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinadakilere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinadakilere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Şube Başkanı Sabit Tavil, gazetecilere Kızılay Kastamonu şubesi olarak kadın kolları ile salgın döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Vatandaşlara yardım ulaştırmaya devam ettiklerini kaydeden Tavil, "Pozitif ya da temaslı olduğu için karantinada olup evlerinden çıkamayanların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı dağıttık. Son 2 günde 45 vatandaşımıza yardımda bulunduk. İlçelerde de yardımlarımız sürüyor." dedi.

Çocukları da düşündüklerini belirten Tavil, "Gittiğimiz yerlerde çocukları da sevindiriyoruz. Onlara da hediyeler veriyoruz. Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

KASTAMONU - Türk Kızılaydan karantinada bulunanlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım
KASTAMONU - Türk Kızılaydan karantinada bulunanlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım
KASTAMONU - Türk Kızılaydan karantinada bulunanlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım
KASTAMONU - Türk Kızılaydan karantinada bulunanlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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