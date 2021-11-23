Son dakika haberi: Kastamonu'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika haberi: Kastamonu'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

AA / Erkut Kargın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kastamonu'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika habere göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Tevfik Dediloğlu yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Araç Cezaevi mevkisinde, Metin Topçu idaresindeki traktörle çarpıştı.

Araç Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Dediloğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dediloğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi: Kastamonu'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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AA / Erkut Kargın - Son Dakika Haberleri

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