Son dakika haberi: Kastamonu'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
AA / Erkut Kargın - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Tevfik Dediloğlu yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Araç Cezaevi mevkisinde, Metin Topçu idaresindeki traktörle çarpıştı.
Araç Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Dediloğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dediloğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Erkut Kargın - Son Dakika Haberleri
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