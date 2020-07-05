Son dakika haberi: Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
Son dakika güncel haberi: Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde devrilen tarım aracındaki kadın yaşamını yitirdi.
05.07.2020 23:49 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:52
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde devrilen tarım aracındaki kadın yaşamını yitirdi.
Doğanyurt ilçesine bağlı Aşağı Mescit köyünde Necati Yılmaz'ın kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
Kazada araçta bulunan Necati Yılmaz'ın eşi Hayriye Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Yılmaz'ın cesedi Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA