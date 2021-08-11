Son dakika haberi... Kastamonu'da sel nedeniyle kapanan yolu açma çalışması yürütülüyor
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Son dakika haberi... Kastamonu'da sel nedeniyle kapanan yolu açma çalışması yürütülüyor

Son dakika haberi... Kastamonu'da sel nedeniyle kapanan yolu açma çalışması yürütülüyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle kapanan kara yolunun trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle kapanan kara yolunun trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, Azdavay ilçesi ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan kara yolunun Samancılar mevkisinde, sağanağın ardından sel oluştu.

Kara yolu, su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarına başladı.

Son dakika haberi... Kastamonu'da sel nedeniyle kapanan yolu açma çalışması yürütülüyor
Son dakika haberi... Kastamonu'da sel nedeniyle kapanan yolu açma çalışması yürütülüyor
Son dakika haberi... Kastamonu'da sel nedeniyle kapanan yolu açma çalışması yürütülüyor
Son dakika haberi... Kastamonu'da sel nedeniyle kapanan yolu açma çalışması yürütülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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