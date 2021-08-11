Son dakika haberi... Kastamonu'da sel nedeniyle kapanan yolu açma çalışması yürütülüyor
Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle kapanan kara yolunun trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle kapanan kara yolunun trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.
Alınan bilgiye göre, Azdavay ilçesi ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan kara yolunun Samancılar mevkisinde, sağanağın ardından sel oluştu.
Kara yolu, su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarına başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu