Son dakika haberi | Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (5)
Son dakika gündem haberine göre TOPLAM CAN KAYBI 77'YE ÇIKTIAFAD, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 77 olduğunu açıkladı.
TOPLAM CAN KAYBI 77'YE ÇIKTI
AFAD, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 77 olduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız, (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 7 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.
KASTAMONU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı