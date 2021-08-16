Son dakika haberi | Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (5)
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Son dakika haberi | Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (5)

Son dakika haberi | Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (5)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre TOPLAM CAN KAYBI 77'YE ÇIKTIAFAD, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 77 olduğunu açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI 77'YE ÇIKTI

AFAD, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 77 olduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız, (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 7 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.

KASTAMONU,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 74'e yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 74'e yükseldiğini açıkladı.
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi
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