Son dakika haberi | Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (5)

Son dakika gündem haberine göre TOPLAM CAN KAYBI 77'YE ÇIKTIAFAD, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 77 olduğunu açıkladı.