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Son dakika haberi... Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber... Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Süleyman Ö. idaresindeki 34 RU 5092 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Yazıçam mevkisinde, Nazım Akman'ın (80) kullandığı 37 DU 831 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Samsun-İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri
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